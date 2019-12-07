В Госдуме заявили о попытке США найти «новые струны» в давлении на «Северный поток — 2»

Москва, 7 декабря. Власти США пытаются найти новые способы оказать давление на «Северный поток — 2», чтобы продолжать отстаивать свои экономические интересы с помощью санкций. Об этом в субботу заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Они цинично продавливают свои интересы с одной стороны, но также это попытка найти новые струны в санкционной политике», — пояснил он РИА Новости.

Новиков отметил, что американские санкции могут осложнить реализацию проекта, но не сорвать его, поскольку в новом газопроводе нуждается как Россия, так и Европа. Он подчеркнул, что строительство «Северного потока — 2» повышает энергобезопасность ЕС, поскольку создает альтернативные маршруты поставки газа, а вовсе не угрожают ей, как пытается преподнести это Вашингтон.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы предложили ввести новые ограничения в отношении «Северного потока — 2». Под санкции могут попасть суда и руководители компаний ― им предлагается запретить въезд в США и заблокировать транзакции с собственностью в США. Как сообщают американские СМИ, сенаторы разочарованы неспособностью президента Соединенных Штатов помешать строительству газопровода.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главным противником проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным газом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.