Триполи, 7 декабря. Глава террористов так называемого «Министерства внутренних дел» Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага заключил соглашение о подготовке бандформирований посредством обмена опытом с представителями МВД Катара.

Катар активно вмешивается во внутренние дела арабских государств, за что был справедливо назван «архитектором» революций. С 2011 года Доха влияет на политику Египта, Ливии, Сирии, Саудовской Аравии и Судана.

Своей целью эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани видит создание Исламского союза под его руководством. В этом плане последний легитимный правитель Ливии Муаммар Каддафи составлял конкуренцию катарскому эмиру. Доха активно добивалась свержения Каддафи и поддерживала исламистов, в союзниках у эмира оказались террористы из ПНС Ливии, уличенные в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1.

Учитывая недавние события в Ливии, становится понятно, для чего Башага готовит боевиков ― 4 декабря террористы из Мисураты попытались захватить штаб-квартиру ПНС Ливии. Очевидно, что в рядах ПНС Ливии произошел раскол и теперь Башага намерен бросить вызов главарю террористов ПНС Ливии Файезу Сарраджу.

Башага является ставленником мисуратских бандформирований и действует в интересах запрещенной в РФ террористической сети «Братьев мусульман». Подопечные Башаги фигурируют в нескольких докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Их также обвиняли в совершении терактов совместно с ИГ1. Многие боевики «МВД» ПНС объявлены в международный розыск. Что касается Катара, то это ближневосточное государство как раз является главным спонсором террористов.

В 2014 году Башага участвовал в организации террористической операции против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Подконтрольные ему вооруженные банды боевиков Мисураты участвовали в поджоге международного аэропорта Триполи. Здание аэропорта было разрушено, самолеты уничтожены, погибло около 100 человек. Отметим, что ранее Башага уже пытался оказать давление на Сарраджа в борьбе за пост «министра внутренних дел» ПНС Ливии, угрожая собственными «ручными» бандформированиями.

1 Организация запрещена на территории РФ.