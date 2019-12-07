Брежнева на сцене Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым

Москва, 7 декабря. Российская певица и актриса Вера Брежнева попробовала себя в роли стендап-комика на сцене шоу Comedy Club.

В новом выпуске шоу 37-летняя артистка выступила с эротическим стендапом и призналась, что ей очень тяжело в обычной жизни, так как для большинства людей она все-таки звезда и воспринимают ее соответствующим образом. По словам Брежневой, она уже «без пяти минут варикозница», замужняя женщина, мать двоих детей. Актриса выразила недоумение по поводу того, что мужчины до сих пор воспринимают ее как объект вожделения.

«Я уже давно не такая, как вы думаете и фантазируете. Это раньше Вера Брежнева была полуголой телочкой на пляже. Сейчас я уже Вера Викторовна, замужняя женщина, мать двоих детей, без пяти минут варикозница. Да мне уже столько лет, что ко мне уже скоро начнет подкатывать Прохор Шаляпин», — сказала Брежнева.

Во время своего выступления Брежнева обратилась к Гарику Харламову с просьбой помочь подыграть ей в небольшой сценке о путешествии на самолете. Актриса якобы совершенно случайно затронула еще не угасший скандал с его женой Кристиной Асмус, сыгравшей откровенную роль в фильме «Текст». Также Брежнева рассказала зрителям о поездке в Иркутск и назойливых поклонниках.

Также актриса пошутила про роман с юмористом Сергеем Светлаковым.

«Вот когда я снялась со Светлаковым в одном фильме («Джунгли». — Прим. ФАН), потом год еще думали, что у меня роман с ним. А Светлаков до сих пор так думает», — отметила она.

Ранее сообщалось, что продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой необычный подарок: новый чемодан для поездок на гастроли.