Ответственность за атаку на крадущих нефть США могли нести арабские племена в Сирии

Москва, 7 декабря. Ответственность за недавнее нападение на военную базу США в Сирии могут нести арабские племена, которые устали от иностранной оккупации. Такое предположение в субботу сделал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал обстрел незаконной военной базы США, расположенной на месторождении нефти «Омар». Неизвестные люди открыли огонь, когда на базу приехали грузовики с военной техникой. Американцы ответили артобстрелом и светозвуковыми гранатами.

«Мы не можем исключить того, что за нападением на военную базу США в Сирии стоят арабские племена. Они прекрасно знают местность, имеют возможность скрытно выдвигаться и наносить удары. Они вполне могли таким образом нанести удар по американской базе», — пояснил Коротченко порталу Nation News.

Он также напомнил, что военное присутствие США в Сирии незаконно, поэтому местные жители воспринимают присутствие иностранных войск как вторжение.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Сирии войска, которые были незаконно введены под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). При этом у Вашингтона не было ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН.

Впоследствии стало известно, что США оставили в Сирии 200 спецназовцев и военную технику для того, чтобы охранять захваченные курдскими боевиками сирийские нефтяные поля и контрабандой вывозить награбленное через границу.

Стоит отметить, что востоковед Андрей Онтиков еще в ноябре предсказывал возможное народное восстание в Сирии против американских захватчиков. Он предположил, что сирийцы могут создать партизанские отряды, которые будут устраивать засады на американские автоколонны, перевозящие похищенную нефть. И тогда кража чужих ресурсов станет для Соединенных Штатов куда менее экономически выгодной.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГ1 в Сирии. Бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.