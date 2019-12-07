Российское общество объединилось в борьбе с харассментом после секс-скандала с Вишневским

Санкт-Петербург, 7 декабря. Скандал вокруг депутата Законодательного собрания Петербурга и профессора политологии РГПУ имени Герцена Бориса Вишневского, уличенного в домогательствах к студенткам, обнажил необходимость борьбы с харассментом в РФ.

Скандал вокруг Вишневского разгорелся после обращения бывшей студентки РГПУ имени Герцена Кристины в редакцию Nation News в ноябре текущего года. В личной беседе девушка рассказала, каким способом студентки «сдавали» экзамены похотливому профессору.

В редакцию Федерального агентства новостей поступило письмо от Алины, которая также сообщила о домогательствах со стороны профессора. При этом обе девушки отметили, что они ― не единственные жертвы Вишневского.

В РГПУ имени Герцена проигнорировали запрос отстранить Вишневского от работы на время разбирательств, однако информацию о Вишневском, как о преподавателе, удалили. Тем не менее администрация вуза, как сообщают СМИ, готова «прикрывать» депутата, несмотря на вскрывшиеся факты.

Резонансный случай вызвал широкую дискуссию в российском обществе, тема харассмента оказалась одной из наиболее злободневных. Известная фем-активистка Татьяна Никонова выразила мнение в комментарии ФАН, что в России необходимо ужесточить наказание за сексуальное домогательство.

Никонова напомнила, что, к сожалению, подобные ситуации, когда молодые девушки и юноши подвергаются домогательствам со стороны своих преподавателей, происходят нередко и повсеместно и не только в России.

«Но я бы не сказала, что на Западе ситуация сильно отличается от нашей. Потому что девушки и женщины в западных странах тоже боятся огласки, боятся, что после их признаний последуют неприятности для них самих. То есть, если мы говорим о студентках, то они очень часто рискуют быть исключенными из учебного заведения за свою откровенность. Или о них будут грубо отзываться. Потому что мы знаем, как отзываются о женщинах, которые заявляют о таких вещах», ― отметила Никонова.

Адвокат Лариса Фон-Арев обратила внимание, что жертвами харассмента сложно рассчитывать на общественную поддержку. При этом преступлением является не только изнасилование, но и принуждение к сексу с помощью психологического давления и шантажа.

Выразить поддержку пострадавшим от домогательств Вишневского девушками решили и простые петербуржцы. Студенты организовали одиночные пикеты у стен петербургского Закса, в Москве пикетчики пришли к главному штабу «Яблока».

Председатель Российского профсоюза студенческой молодежи Артем Семенов подчеркнул, что информацию о противоправных действиях преподавателя должны проверять правоохранительные органы, нет смысла надеяться на реакцию руководства РГПУ имени Герцена.

«Студенты даже не могут заявления подать, не могут прийти на личный прием к ректору или проректору. И это происходит повсеместно. И у нас сейчас по всей стране вот это взаимодействие между учащимися и вузами выстроено очень плохо», — заявил Семенов в комментарии Nation News.

Поддержка общественности придала жертвам домогательств смелости. Пострадавшая от действий Вишневского решила обратиться в прокуратуру Петербурга с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны профессора.

Девушка отметила, что общается с другими студентками РГПУ имени Герцена, которые тоже стали жертвами домогательств со стороны Вишневского. Она просила пострадавших девушек не молчать и тоже обратиться в прокуратуру. Теперь в этой истории с домогательствами будут разбираться правоохранители.