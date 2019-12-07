Москва, 7 декабря. Россия и Турция применили успешной практику совместного патрулирования, главная цель которого — возвращение мирной жизни на северо-востоке Сирии, считает президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Он подчеркнул, что Москва и Анкара хотят урегулировать ситуацию в Сирии, решить проблему беспредела курдских вооруженных формирований и покончить с терроризмом.

7 декабря уже четырнадцатый по счету совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к востоку от населенного пункта Камышлы.

Самонкин отметил, что сейчас поддерживаемые США и рядом их союзников курдские боевики представляют большую опасность для Анкары.

«Они не только сотрудничают с террористами, но и несут в себе угрозу для государственности Турции. В этой связи турецкая сторона заинтересована в скорейшем устранении этой проблемы», — пояснил он в комментарии изданию «Полит Россия».

В настоящее время, как напомнил Самонкин, большую часть Сирии контролирует официальный Дамаск. В освобожденные от бандформирований регионы постепенно возвращается мирная жизнь, а совместное российско-турецкое патрулирование исключает вероятность возникновения новых столкновений.

Напомним, 9 октября Турция начала военную кампанию «Источник мира» в Сирии, которая была направлена против курдских боевиков, оккупировавших восточный берег Евфрата, а также против террористов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Еще одной целью «Источника мира» было создание на сирийско-турецкой границе зоны безопасности для беженцев из САР, которые сейчас находятся в Турции.

22 октября в Сочи президент РФ России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение определило процесс урегулирования ситуации на северо-востоке САР. Кроме того, этот документ обеспечил вывод курдских боевиков из зоны безопасности. После того, как этот процесс был завершен Россия и Турция приступили к совместному патрулированию.

В начале декабря Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования о ситуации в Сирии. В рамках которого были представлены доказательства преступных связей США не только с курдскими боевиками, но и с террористами ИГ1.

Было установлено, что американцы снабжают экстремистов вооружением, техникой и необходимой информацией. Также были найдены свидетельства сотрудничества журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ1. Корреспондент использовал полученные от боевиков сведения для создания своих фейковых расследований.

1 Организация запрещена на территории РФ.