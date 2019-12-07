Минтруд предложил платить стипендию предпенсионерам, ищущим работу

Москва, 7 декабря. Министерство труда и социальной защиты предлагает выплачивать стипендию россиянам старше 50 лет, которые готовы обучаться для поиска работы. Ведомство уже разработало соответствующий документ.

Пока законопроект проходит антикоррупционную экспертизу, чиновники и работодатели составляют список наиболее востребованных профессий.

«Участниками мероприятий являются граждане предпенсионного возраста за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости», — сообщается в пояснительной записке к документу, передает «Парламентская газета».

Предполагается, что предпенсионеры будут иметь три варианта обучения: по направлению службы занятости, по направлению от работодателя и при участии Союза «Ворлдскиллс Россия».

Авторы законопроекта ожидают, что до конца 2024 года по этим программам будет обучено 450 тысяч предпенсионеров.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России подтвердил право более 1,1 млн россиян предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы. В ведомстве отметили, что право на льготы наступает за пять лет до выхода на пенсию — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

К льготам относятся два выходных дня ежегодно для прохождения медицинского осмотра, которые обязан предоставить работодатель. Также для предпенсионеров фиксируется гарантия трудовой занятости наравне с беременными женщинами — они не могут быть отправлены в отставку или не трудоустроены из-за возраста, сообщил «ФедералПресс».