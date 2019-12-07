Зеленский может уйти в отставку после встречи «нормандской четверки», считает политолог

Москва, 7 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку после грядущего заседания «нормандской четверки». Такое мнение в субботу высказал политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, в настоящее время Зеленский подвергается колоссальному давлению со стороны националистов и «партии войны» в целом. Любой его шаг в сторону мирного урегулирования конфликта в Донбассе будет воспринят ими как «предательство» и «капитуляцию», и политик может не справиться с этим.

Есть вероятность, что настроенные на войну украинские политические силы свернут как сами Минские договоренности, так и «нормандский формат», который их продвигает.

«Все готовятся к тому, что «нормандский формат» будет последним, а минский процесс будет похоронен. И эту «благородную» миссию возьмет на себя Украина», — заявил Ищенко, выступая в эфире радиостанции «Вести FM».

В последнее время рейтинг Зеленского, который продолжает риторику своего предшественника и подыгрывает националистам, стал неуклонно уменьшаться. Если так будет продолжаться и дальше, то президент Украины может самостоятельно уйти в отставку или вопрос о досрочных выборах поднимут его политические противники.

Напомним, что Зеленский победил на выборах, с огромным отрывом обойдя баллотирующегося на второй срок Петра Порошенко. В отличие от своего соперника, который был настроен на продолжение гражданской войны в Донбассе, Зеленский обещал избирателям мир и снижение навязанных Евросоюзом тарифов. Однако, придя к власти, он начал повторять риторику своего предшественника.

Единственным шагом по деэскалации напряженности в Донбассе, на который решился Зеленский, стало разведение войск на трех участках линии соприкосновения. И то — только потому, что это было обязательным условием России для проведения встречи «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря.