Украина ответила на предложение Медведева по транзиту газа

Киев, 7 декабря. Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев не согласен с предложенным премьер-министром России Дмитрием Медведевым «нулевым вариантом» для решения газового спора.

Ранее глава кабинета министров РФ сообщил, что важно найти обоюдовыгодное решение. По его словам, новый контракт по транзиту газа заключить невозможно до тех пор, пока Киев продолжит выступать с требованием выплат по судебным решениям.

На своей странице в Facebook Юрий Витренко написал, что «нулевой вариант — это, прежде всего, выполнить решение арбитража, чтобы задолженность «Газпрома» перед «Нафтогазом» равнялась нулю».

«Простить Газпрому 3 миллиарда долларов и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом», — заключил он.

В эфире НСН член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев назвал позицию украинской стороны тупиковой. По его словам, «единственный способ решить проблему — сменить руководство «Нафтогаза».

Ранее Витренко заявил, что Киев согласен получать российский газ в счет погашения задолженности по решению стокгольмского арбитража и на этом условии подписать новый контракт на транзит при условии, что контракт будет долгосрочным. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заметил, что условия, выставленные «Нафтогазом Украины», по газовому спору неприемлемы.