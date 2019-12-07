В Госдуме оценили инициативу Минтруда платить стипендии людям старше 50 лет

Граждане старше 50 лет, желающие освоить новую профессию, будут получать стипендию. Это следует из документа, составленного министерством труда и социальной защиты. Однако данные выплаты будут положены не только предпенсионерам, но и молодым мамам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, заявила в интервью Федеральному агентству новостей член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Во время обучения, которое, как правило, длится полгода, соискателям ежемесячно будет выплачиваться денежная сумма, равная минимальному размеру оплаты труда, — сказала парламентарий. — Причем обучать будут самым разным профессиям, таким как бухгалтер 1С, продавец-консультант и даже озеленитель».

Бессараб также прокомментировала тот факт, что в настоящее время инициатива Минтруда проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

«Стандартная процедура — если проектом предусматривается расходование бюджетных средств, его нужно проверить на потенциальные коррупционные риски, чтобы у недобросовестных чиновников не осталось никаких лазеек для преступных схем», — сказала собеседник ФАН.

Идея чиновников предусматривает обучение россиян по трем схемам: первая предполагает получение направления от потенциального работодателя, вторая — от службы занятости, а третья — с задействованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия» (последние две схемы предполагают обучение за счет бюджета). На третьем варианте депутат остановилась особо.

«Если к реализации данных контрактов привлекаются некоммерческие организации — такие, как «Ворлдскиллс Россия» — то составляются соответствующие договоры, в соответствии с которыми НКО готовят программы обучения. После их разработки они проходят сертификацию, и уже после этого по ним начинают готовить специалистов. Самые популярные направления от НКО для молодых мам — это визаж, маникюр и парикмахерское искусство», — сказала собеседник ФАН.

К сожалению, возможны варианты, при которых данные программы будут выпускать, по сути, незарегистрированных самозанятых граждан, заметила Бессараб. Освоив профессию, они могут заняться частным предоставлением услуг, никак не оформляя свои отношения с государством. Чтобы этого не случалось, чиновникам еще предстоит детально продумать вопросы взаимодействия с теми, кто окончил обучение по программам.

«Обучение будет проходить на территориях, в том числе, различных коворкинг-центров. Эти коллективные центры обучения могут использовать в своей работе как НКО, так и центры занятости населения. Последние, кстати, во многих регионах уже переименовываются: одно из распространенных названий — это центр «Моя карьера». На мой взгляд, оно намного лучше отображает суть подобных учреждений, ведь теперь это не просто места, куда приходят за назначением пособия безработные люди — а организации, которые помогают развиться, получить новые навыки и самореализоваться», — сказала депутат.

Парламентарий также отметила, что современные центры занятости — это не те мрачные, неприветливые места, которые запомнились россиянам в 90-е. Теперь это комфортные, эстетически оформленные офисы с повсеместной цифровизацией, работающие по принципу «одного окна» и дающие возможность получить именно то образование, которое сейчас больше всего востребовано на рынке труда.