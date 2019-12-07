Петербургские дети-сироты решают экологические проблемы. ФАН-ТВ

Мир на грани экологической катастрофы, но помочь избежать ее может каждый. Так, дети из детского дома №7 приобщились к раздельному сбору отходов вместе с Центром экологического воспитания «Мята».

В ТЦ «Мега Парнас» воспитанники научились правильно сортировать использованные продукты в рамках проекта «Город-сад».

«Город-сад» — это уникальный проект, в рамках которого дети с ментальными особенностями могут почувствовать свою значимость для экологии. Сироты обустраивают теплицы, приусадебные хозяйства, обучаясь новым профессиональным навыкам. Проект проводится вместе с Центром содействия семейного воспитания №7 и Центром экологического воспитания: лицей №38.

«Недавно в детском доме мы провели у детей урок по раздельному сбору отходов. Объяснили им: тому, что они считали мусором, можно дать вторую жизнь. Из восьми бутылок из-под молока, которые они просто выбрасывают, можно сделать замечательную футболку. Мы все ее даже померили!» — поделилась Оксана Маркова, волонтер по организации мероприятий благотворительной организации «Мята».

Благотворительная организация «Мята» работает с 2014 года и за это время помогла 1500 детей сделать свою жизнь более осознанной. В этом им помогают 600 волонтеров-тьюторов, которые проводят детям мастер-классы, сопровождают и помогают социализироваться. Волонтеры с детьми уже обустроили свою теплицу, научились готовить еду из выращенных овощей и даже убрали берег Финского залива. Воспитанники детского дома получают уникальные навыки, которые в будущем могут не только стать их профессией, но и вдохновить других людей сортировать отходы.

«Как написано на одном из билбордов экологического движения: «У нас нет второй планеты». У нас нет планеты «В», нам всем жить в нашем мире, в нашей стране, на нашей планете. И от того, насколько бережно мы будем к ней относиться, зависит то, как мы будем проживать, в каких комфортных условиях, насколько долго и как хорошо. Мы все должны об этом заботиться. И вот дети сейчас тоже к этому подключаются, для того чтобы продемонстрировать взрослым, насколько это просто» — рассказал Кашкаров Антон, координатор волонтеров детского дома №7.

Совсем не сложно выйти на субботник с вашим коллективом или просто выкинуть мусор в специально отведенный контейнер. Роскомнадзор дает данные, что общая площадь российских свалок — 4 миллиона гектаров. А это территория, например, Рязанской области. Для детей-сирот решение экологических проблем становится дорогой в большую жизнь. Они учат помогать, сочувствовать и менять окружающий мир своими, хоть и маленькими, но действиями.

Светлана Конюхова, Евгений Рудаков