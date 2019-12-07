Боярская и Козловский стали заслуженными артистами России. ФАН-ТВ

Вклад деятелей искусства в отечественную культуру был отмечен в Смольном. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил знак «Заслуженный артист Российской Федерации» звездам театра и кино. В их число вошла актриса Елизавета Боярская, актер и кинорежиссер Данила Козловский и художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин.

Само звание было присуждено артистам еще в 2018 году, а заветную серебряную награду они получили только сейчас. Но по причине плохого самочувствия Данила Козловский не присутствовал на церемонии.

Для Льва Додина это не первая награда, но чувство волнения присутствует до сих пор. Он поделился с Федеральным агентством новостей, чего лично ему не хватает в отечественном искусстве.

«Всегда не хватает новых исследований о жизни, новых исследований о человеке, и о времени, и о времени в человеке. И это самое интересное. Это, собственно, то, чем и занимаешься всю жизнь. А что от этого остается… Здесь неловко сказать «черт его знает», ну «бог его знает» — признался он.

Для Малого драматического театра это особое вручение. Ведь и Елизавета, и Данила играли на его сцене. Козловский исполнил главную роль в спектакле Додина «Гамлет», за которую получил премию «Золотая маска». А в новой постановке Льва Додина «Братья Карамазовы» одну из ролей сыграет Боярская. После вручения заветной награды актриса произнесла воодушевляющую речь.

«Я понимаю, что в нашей профессии нет предела, нет потолка. Это длинная лестница, никто не знает, где она заканчивается. И это (получение звания заслуженного артиста РФ. — Прим. ред.) определенная ступень. Я очень благодарна вам за доверие. Но понимаю, что надо идти вперед, надо куда-то стремиться. И я буду это делать также плечом к плечу с моей командой» — сказала Лиза Боярская в своей благодарственной речи.

«Заслуженный артист РФ» — это государственная награда, которая вручается высокопрофессиональным артистам, режиссерам, музыкантам, композиторам, балетмейстерам или дирижерам. Артисту нужно проработать на благо родины и искусства не менее 20 лет, чтобы получить звание заслуженного. Первое вручение награды прошло в 1996 году.