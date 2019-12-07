Путин и Лукашенко проводят переговоры один на один в Сочи

Сочи, 7 декабря. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после двухчасовых переговоров в составе делегаций продолжили общение тет-а-тет.

Российско-белорусские переговоры стартовали в субботу в Сочи. Делегации двух стран провели за столом переговоров более двух часов.

Затем российский лидер пригласил участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства. За обедом Путин и Лукашенко проводят переговоры один на один.

Кроме того, переговоры продолжились и по линии делегаций. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а белорусскую ― его коллега Сергей Румас. В состав российской делегации входят министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

Ранее в ходе встречи Лукашенко заявил, что в рамках интеграции с Россией к настоящему моменту сделано уже многое. Он добавил, что Белоруссия ждет от интеграции с Россией только равных условий.