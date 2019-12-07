Появившаяся в прозрачной блузке Стриженова поразила поклонников

Москва, 7 декабря. Известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова поразила поклонников стильным нарядом во время церемонии вручения премии «Событие года», которая проходила в кинотеатре «Иллюзион».

Стриженова предстала перед камерами в стильной прозрачной блузке и длинной черной юбке с завышенной талией. Наряд внешне напоминал японское кимоно, что добавляло ей шарма. Отметим, что супруг телеведущей — актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов был одет в строгий черный костюм с бабочкой и сопровождал свою даму, не отходя от нее ни на шаг.

Интернет-пользователи отметили, что у актрисы определенно есть вкус и она выглядит намного младше своих лет.

«Краса России», «А я предполагал, что ей уже за 50 лет», — пишут в комментариях.

Отметим, что премия «Событие года» вручается за выдающиеся достижения в области кино и телевидения. Лучшим актером года был признан Александр Петров, сыгравший в фильме «Текст», премию в номинации «Актриса года» поделили между собой Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина, сыгравшие главные роли в фильме «Дылда».

«Открытием года» стал актер Юрий Борисов, сыгравший в фильме Бориса Акопова «Бык», а награду в номинации «Телеперсона года» забрал Дмитрий Дибров. Стриженова стала почетной гостьей церемонии наряду с телеведущими Николаем Дроздовым, Екатериной Андреевой и режиссером Сариком Андреасяном.

Екатерина Стриженова известна российскому телезрителю по фильмам «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Американский дедушка», «Любовь-морковь» и сериалу «Графиня де Монсоро». Кроме того, она ведет две передачи на Первом канале — «Доброе утро» и «Время покажет».