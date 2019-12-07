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Девять пешеходов пострадали при столкновении четырех машин в Нижнем Новгороде

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Девять пешеходов пострадали при столкновении четырех машин в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 7 декабря. Девять человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла в субботу на регулируемом перекрестке: столкнулись четыре машины, одна из которых после наехала на пешеходов.

«В результате ДТП девять пешеходов получили телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП.

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на севере Москвы 7 декабря на Локомотивном проезде. Машина сбила пешехода, а затем врезалась в вестибюль станции МЦК «Окружная». Погибли три человека.

Как пишет Deita.ru, сегодня водителя внедорожника в Приморском крае удалось остановить только после применения табельного оружия.

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Источник: ТАСС
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