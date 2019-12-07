Экс-замглавы Щелково Наталья Тамбова задержана за хищения бюджета. События дня. ФАН-ТВ

Дело о масштабных хищениях в подмосковном Щелково, как выяснилось, только набирает обороты. Бывший заместитель главы города Наталья Тамбова задержана за крупное мошенничество, ей уже предъявлено обвинение. Причем, как пишет ТАСС, в руки оперативников она попалась на границе с Белоруссией, куда, вероятно, пыталась сбежать. По данным следствия, криминал в карьере Тамбовой связан с 2017 годом, когда она похитила 2,3 млн рублей из щёлковского бюджета. Эти деньги предназначались для местного хозяйственно-транспортного управления. Любопытно, что в том же году Щелково и без того «прощелкало» солидную часть денег. А особо постарался на этом поприще еще более высокопоставленный чин — на сей раз бывший глава города Алексей Валов. В 2017-м, когда он был в должности, градоначальник получил взятку от одной из своих подчиненных в виде машины Mercedes Benz — ее стоимость превышала 6 млн рублей. Незаконная награда полагалась Валову за общее покровительство по службе. Кстати, в 2019-м (после администрации Щелково) чиновник еще и успел поработать замминистра транспорта Московской области. Но задержался там ненадолго, и вчера ему тоже было предъявлено обвинение. А вот Наталья Тамбова на свободе задержалась чуть дольше своего коллеги, но, как выснилось, лишь на один день.

Медведев раскритиковал условия Киева по транзиту

Украина и Россия не договорятся о транзите газа. Если, конечно, Киев будет и впредь требовать судебных выплат. Об этом сегодня заявил премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас обе стороны должны прийти к некому «нулевому варианту». Правда, сейчас кажется, что в ином случае на ноль будут умножены все их усилия. И уж точно переговорам не поможет новый судебный иск, который «Нафтогаз» подал к «Газпрому» в ноябре — на $12 млрд. Причем общая сумма всех претензий украинской стороны составила уже аж $20 млрд. За комментарием на эту тему Федеральное агентство новостей обратилось в комитет Госдумы по энергетике, и там требованиям Киева, мягко говоря, удивлены:

«Деньги, которые украинская сторона рассчитывает получить, совершенно фантастические. Надо было сразу $50 млрд требовать, чего уж мелочиться. Заодно бы и все долги перед МВФ покрыли. У нас более реальные предложения к украинской стороне: взамен на отказ от взаимных разбирательств мы готовы предоставить ей скидку в 25% от европейской цены на газ, — заявил Игорь Ананских, первый зампред комитета Госдумы по энергетике.

Кстати, на этой неделе обе стороны о транзите все-таки договорились. Правда, пока только в нефтяной сфере. А вот по газу взаимный отказ от претензий Киеву явно не интересен. Напомним, что суд «Газпрома» и «Нафтогаза» по нарушениям транзитного контракта начался в 2014-м. Тогда российская компания уличила украинскую в крупной задолженности, а та, напротив, обвинила оппонентов в недостаточных поставках. С тех пор Стокгольмский арбитраж вынес несколько решений: как в пользу в пользу «Газпрома», так и «Нафтогаза». По их совокупности российская компания осталась должна $2,56 млрд. В Киеве много раз отмечали, что долг готовы принять ресурсами не только денежными, но и природными, т.е. непосредственно голубым топливом. Увы, времени на переговоры у сторон все меньше, ведь действующий контракт на транзит газа через Украину истекает с началом 2020 года.