День открытых дверей прошел в Военном университете министерства обороны. ФАН-ТВ

Военный университет министерства обороны провел день открытых дверей. Познакомиться с условиями поступления и обучения в ведущем военном университете пришли не только кадеты, нахимовцы, курсанты, но и юноши и девушки — потенциальные абитуриенты из невоенных образовательных учреждений — и их родители.

С приветственным словом выступил заместитель начальника Военного университета по учебной и научной работе Михаил Смыслов. Он отметил, что Военный университет в этом году отпраздновал свой юбилей — 100-летие — и получил почетную награду.

«5 ноября Военный университет отметил 100-летие. Военный университет продолжает традиции, продолжает систему кадров для вооруженных сил. Это ведущий военный гуманитарный университет. Мы готовим кадры для вооруженных сил. За успехи в деле подготовки кадров для вооруженных сил Военный университет в этом году был награжден орденом Жукова», — сказал Смыслов.

Университет набирает по специальностям «психология служебной деятельности», «педагогика и психология девиантного поведения», «дирижирование военным духовым оркестром», «экономическая безопасность» и другие. Ознакомиться с направлениями будущие военные смогли в фойе, где проходила презентация специальностей. Одно из направлений — «военная журналистика». На этот факультет пока принимают только парней, но, по словам заведующего кафедрой информационного обеспечения Владимира Ларченкова, в будущем на эту специальность начнут брать и девушек. Преподают на «военной журналистике» все дисциплины классической журналистики, а также то, что должны знать военные.

«Все, что положено по классике военной журналистики, мы даем, потому что к этому обязывает федеральный государственный стандарт. Все то, что требуют от нас заказчики, тоже есть, потому что в этом и есть суть военной журналистики. Они должны владеть военной составляющей профессии на уровне командиров», — отметил Владимир Ларченков.

Кроме презентаций, родители и будущие студенты могли пройти консультацию у преподавателей вуза, задать дополнительные вопросы. После основной части всех гостей университета повели на экскурсию. Дети и родители смогли побывать в учебных классах и аудиториях, увидели образцы вооружений, познакомились с условиями службы.