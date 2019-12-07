Появились фото с места взрыва в жилом доме в Тюмени



Тюмень, 7 декабря. Появились фотографии с места трагедии в Тюмени, где в результате хлопка бытового газа произошел взрыв в жилом доме.

На снимках видны повреждения оконных рам, внутренней отделки и внешней штукатурки, несущие перекрытия в здании не пострадали.

По предварительной информации, двое сотрудников газовой службы приехали в дом по заявке от жителей. Во время устранения неполадки произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате взрыва один газовщик погиб на месте, второй пострадал. Также пострадали мужчина и женщина пенсионного возраста, проживающие в доме. Все трое пострадавших госпитализированы.

Напомним, по данным МЧС, информация о происшествии поступила в субботу в 17.40 по местному времени. Очевидцы сообщили о возгорании на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение в квартире на первом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси», ― говорится в сообщении ведомства.

К тушению пожара были привлечены девять единиц техники и 25 спасателей. К 17.55 возгорание удалось локализовать, в 18.03 огонь был ликвидирован.