В ОКР рассказали, как российские спортсмены могут попасть на Олимпиаду-2020 вопреки ВАДА

Москва, 7 декабря. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены будут представлять команду ОКР на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Он обратил внимание на то, что сама организация не подпадает под санкции со стороны ВАДА. Как заметил Поздняков, именно таким образом можно обойти возможные ограничения.

«Мы готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр», — подчеркнул он.

Ранее заместитель директора ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» Юрий Силаев заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства в прямом смысле уходят от «неудобных» вопросов России. Он сказал, что как только россияне начинали говорить о вещах, которые для ВАДА «неудобны», их прерывали, заявляя, что «это не обсуждение и не встреча экспертов, а ознакомление российской стороны».

Напомним, ВАДА обвиняет Россию в якобы подделке некоторых пунктов базы данных РУСАДА. Решение, касающееся дальнейшей судьбы российского спорта, ВАДА примет 9 декабря.