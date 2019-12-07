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Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в Тюмени

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Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в Тюмени

Тюмень, 7 декабря. Хлопок газа произошел в четырехэтажном жилом доме в Тюмени. Жертвой трагедии стал один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Тюменской области.

По данным спасателей, информация о происшествии поступила в субботу в 17.40 по местному времени. Очевидцы сообщили о возгорании на первом этаже многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова. Прибывшие на место спасатели установили, что причиной возгорания стал хлопок газа.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение в квартире на первом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси», ― говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены девять единиц техники и 25 спасателей. К 17.55 возгорание удалось локализовать, в 18.03 огонь был ликвидирован.

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