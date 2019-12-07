Эксперт назвал важным репатриацию российских детей, попавших в Сирию

Москва, 7 декабря. «Исламское государство»1 (запрещенная в РФ группировка) и другие террористические организации наложили свой отпечаток на сирийскую молодежь, поэтому вывоз российских детей из САР крайне важен. Об этом в субботу заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов.

Так он прокомментировал информацию аппарата уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой о том, что в Россию из Сирии прилетел очередной самолет с четырьмя детьми.

«Проблема семей и детей актуальна для Сирии. Ведь ИГ1 создавало на своих территориях исламские школы и другие учебные институты, где преподавались вопросы исламизма и исламского радикализма. Все это отразилось на сирийской молодежи», — рассказал эксперт «Экономике сегодня».

По словам Долгова, официальный Дамаск принял государственный стандарт образования и ввел специальные интернаты для детей, чем смог отчасти нивелировать влияние радикального исламизма на подрастающее поколение.

Москва же в свою очередь решает проблему возвращения российских детей, которых увезли в Сирию примкнувшие к боевикам родители. В РФ существуют программы адаптации, задача которых — приспособить детей к нормальной жизни.

Отметим, что ситуация осложняется противодействием со стороны действующих в САР курдских боевиков, которые под эгидой неразлучения родственников мешают гуманитарной политике РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГ в Сирии. Бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.