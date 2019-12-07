Главные новости 7 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 7 декабря.

Астролог Любовь Калиновская предупредила, что в 2020 году, который пройдет под знаком Марса, россиян ждет ряд рисков. Астролог сделала тревожный прогноз на високосный 2020 год.

Популярный американский актер Рон Либман, сыгравший в «Клане Сопрано» и сериале «Друзья», ушел из жизни утром в субботу. Актер из сериалов «Друзья» и «Клан Сопрано» скончался на 83-м году жизни.

Один из участников музыкального проекта «Голос» на Первом канале «оскорбил» российскую певицу Полину Гагарину. Подопечный Шнурова «оскорбил» Гагарину на шоу «Голос».

Зеленский говорит, что хочет привезти из Парижа в Киев «конкретные результаты». Зеленский рассказал о своем единственном страхе перед встречей с Путиным.

Известный артист высказался о заявления Макса Покровского и Лаймы Вайкуле. Боярский раскритиковал артистов, оскорбивших россиян.

Российский политик отреагировал на вынесение ФАС предупреждения стиральным порошкам и шоколаду. Жириновский заявил, что Запад считает россиян людьми второго сорта.

Водитель находился в состоянии опьянения. Это выяснилось по результатам освидетельствования. Водитель, сбивший насмерть пешеходов у станции МЦК, был пьян.

Посольство РФ в Турции направило приглашение турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану посетить парад Победы в Москве. Эрдогана пригласили на парад Победы в Москве в 2020 году.

Блогер Вадим Манукян дал совет кумирам прошлых лет, позволившим себе антироссийские заявления. Макс Покровский и другие русофобствующие звезды прошлых лет получили жесткую отповедь.

Певица Светлана Лобода опубликовала фото, на котором поклонники нашли «шестой палец» на ее ноге. Фото Лободы с «шестью пальцами» на ноге вызвало недоумение у поклонников.