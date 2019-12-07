Россияне высмеяли в Сети запуск американского корабля Starliner с двигателем РД-180

Москва, 7 декабря. Американские компании United Launch Alliance и Boeing совместно с NASA провели генеральную репетицию перед запуском американского космического корабля Starliner CST-100. Корабль оборудован российским ракетным двигателем РД-180.

По итогам тестирования специалисты компаний заявили, что запуск корабля будет перенесен с 17 на 20 декабря. В ходе репетиции запуска были обнаружены проблемы в линии подачи воздуха ракеты Atlas V. Американское издание Ars Technica, освещая репетицию запуска, отметило зависимость США от российских ракетных двигателей.

«Партнеры NASA по МКС, а также представители Роскосмоса внимательно наблюдали за происходящим. Российская сторона на фоне этих событий воспользовалась моментом, чтобы потроллить в социальных сетях своих оппонентов», ― отметили американские журналисты.

В Twitter-аккаунте Роскосмоса, который ведется от имени робота Федора, появилась запись, посвященная старту американского космического корабля. В Роскосмосе напомнили, что Starliner CST-100 оснащен российским РД-180.

«И здесь рука Москвы!» ― с иронией сказано в записи.

Россияне не прошли мимо важного события в американской космической индустрии. В Сети высмеяли зависимости США от российского оборудования.

Ранее National Interest рассказал, как Россия побеждает США в «новой космической гонке», несмотря на введенные за последние годы в отношении Москвы ограничительные меры. В издании отмечают, что космос представляет для экономики, военных и разведки Соединенных Штатов особую важность. Но большинство жителей страны не подозревают, что ВВС США запускают в космос важные для национальной безопасности объекты оснащенными российскими двигателями ракетами. Прекратить пользоваться РД-180 ВВС США будут обязаны к 31 декабря 2022 года. Ограничение наложено Конгрессом на законодательном уровне, чтобы избавиться от «опасной зависимости от неприятеля».