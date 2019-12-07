Лукашенко рассказал Путину про свой дом в Сочи

Сочи, 7 декабря. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным упомянул про свой дом в Сочи.

Национальные лидеры России и Белоруссии проводят переговоры в Сочи в субботу, 7 декабря. На встрече глава Союзного государства заявил о своем доме в черноморском городе, однако подробностей не сообщил.

«Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме», — рассказал белорусский президент, передают «Известия».

Во время переговоров Лукашенко отметил, что Белоруссия ждет от интеграции с Россией только равных условий.

Темы переговоров лидеров накануне сообщили в Кремле. Президенты должны обсудить аспекты двусторонних отношений, в том числе углубление интеграции стран в рамках Союзного государства.

Ранее на встрече с Лукашенко Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия продолжат работу по сближению друг с другом. По его словам, народы двух стран должны почувствовать близость в социальной и экономической сферах.

Накануне в Сочи премьер РФ Дмитрий Медведев встретился с главой правительства Республики Беларусь Сергеем Румасом.

В этом году Договору о Союзном государстве между Россией и Белоруссией исполняется 20 лет. Договор предполагает создание общего для двух стран политического, экономического, юридического и таможенного пространства.