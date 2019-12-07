Сирия, 7 декабря. Покушение на одного из высокопоставленных боевиков вооруженной оппозиции произошло в Северном Идлибе. САА взяла под свой контроль новые районы в Хасаке. Жители Дейр-эз-Зора обвиняют курдскую оккупационную администрацию в коррупции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов в северной части Латакии; заняли электростанцию Аль-Мабрука в районе города Рас аль-Айн в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: вновь столкнулись с народными протестами на северо-западе от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: завершили совместное с РФ патрулирование северных районов САР.

Провинция Латакия

Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что вертолеты ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в районе Туркоманских гор на севере Латакии. Под ударом оказались огневые позиции радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены в РФ) в окрестностях города Кабана. Напомним, в первой половине дня боевики, отряды которых дислоцируются в этом районе, обстреляли подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории недалеко от вершины Теллят аль-Буркан, что и спровоцировало возобновление вооруженного конфликта. Как известно, практически вся территория провинции находится под контролем правительственных сил, исламисты занимают лишь ее северные окраины, однако не перестают предпринимать попытки прорвать оборону САА на данном направлении.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (euphratespost) сообщает о том, что в контролируемых курдскими боевиками районах провинции вновь вспыхнули народные протесты. Наиболее ожесточенные из них произошли в населенном пункте Хаваидж Бумасиа на северо-западе от административного центра провинции. Митингующие перекрыли улицы города, обвинив самопровозглашенную местную администрацию, связанную с боевиками «Демократических сил Сирии»**** (SDF), в коррупции. Как известно, население оккупированных проамериканскими формированиями территорий нередко организует демонстрации, осуждая произвол курдских радикалов. В ответ боевики SDF прибегают к решению вопроса путем вооруженного разгона митингов.

Провинция Идлиб

Новостной портал Halab Today TV сообщает о том, что в северной части провинции произошло покушение на одного из высокопоставленных главарей вооруженной оппозиции. Неизвестные напали на дом полевого командира по прозвищу Абу Фарах аль-Шейхани в населенном пункте Хирбет аль-Джуз недалеко от границы с Турцией. Отмечается, что исламист и его сообщники оказали сопротивление нападавшим. В результате развернувшихся перестрелок погибла жена Шейхани, а он сам получил огнестрельное ранение в грудь. Никакой информации о том, какая из антиправительственных группировок, действующих в данном районе, стоит за вылазкой, пока не поступало. Как известно, время от времени в оккупированной боевиками зоне «Большого Идлиба» фиксируются нападения неизвестных. Как правило ответственность за них берут на себя террористы «Исламского государства»1, которые бежали в зону контроля исламистов еще во время зачистки «Акербатского котла» в Хаме осенью 2017-го.

Провинция Хасака

Правительственные войска продолжают расширять контроль над территориями, ранее находившимися в оккупации курдских бандгрупп. Согласно информации военного источника в сети Twitter (HarbiehNadie), Сирийская арабская армия (САА) заняла электростанцию Аль-Мабрука в районе города Рас аль-Айн. Кроме того, войска САР разместили свои подразделения на позициях к западу от города Тель-Тамр, передает информагентство Al Masdar News. Напомним, «Демократические силы Сирии» (SDF) согласились на передачу контролируемых ими территорий в приграничных районах, дабы избежать эскалации вооруженного конфликта с турецкими войсками. Несмотря на это, разрозненные отряды таких группировок как Рабочая партия Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG) продолжают провоцировать боевые действия в безопасной зоне, ввиду чего Турция планирует продолжить военную операцию «Источник мира» против курдских террористов.

Между тем работа четырнадцатого совместного российско-турецкого патруля в Хасаке была завершена. Напомним, мониторинг обстановки в приграничных с Турцией районах начался сегодня в 10.00 в районе поселения Дейрун-Ага.

1 Организация запрещена на территории РФ.