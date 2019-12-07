Москва, 7 декабря. Мирные жители территорий на восточном берегу Евфрата, устав от беспредела курдских боевиков, могли атаковать американскую военную базу в Сирии, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.



Информацию об атаке на базу США на северов-востоке Дейр-эз-Зора, в районе одного из крупнейших нефтегазовых месторождений «Аль-Омар». По данным журналистов, военные США, которые находятся в САР незаконно, открыли ответный артиллерийский огонь. Уточняется, что американцы использовали и световые гранаты. Кто атаковал базу в настоящее время неизвестно.

«Из местных группировок, действующих на территории Сирии, нападение можно приписать кому угодно», — считает Солонников.

По его мнению, это могут сторонники запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Могут быть курды, которые мстят США за то, что американцы покидают этот район. Могут быть и протурецкие группы, которые считают, что таким образом нужно отомстить США. Штаты сделали столько, что мстить могут со всех сторон – за то, что США пришли в регион, и за то, что США выходят из региона: «Любой вариант возможен».

«Не исключено, что это могут быть и местные арабы, которых притесняют поддерживаемые Вашингтоном курды», — резюмировал Солонников в комментарии Newinform.

Напомним, США незаконно находятся в Сирии вот уже с 2014 года. Дамаск неоднократно просил ООН повлиять на это. Но безрезультатно. В 2017 году вооруженные курдские формирования заняли нефтеносные земли в восточном Заефратье и вместе с американцами стали воровать сирийскую нефть, разграбляя эту страну.

В начале декабря Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало вторую часть большого расследования о нефтяном преступном бизнесе США и курдов в Сирии. Кроме того, журналисты рассказали о сотрудничестве с террористами либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, который действовал при посредничестве судимого экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.