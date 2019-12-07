РФ и Турция вносят серьезный вклад в урегулирование сирийского кризиса — политолог

Москва, 7 декабря. Договоренность России и Турции о совместном патрулировании в Сирии, как и запущенный этими странами астанинский процесс, является большим прорывом в урегулировании сирийского кризиса. Об этом в субботу заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Хочу подчеркнуть, что это чрезвычайно серьезный прорыв. Это ключевое соглашение для Сирии в настоящий момент и в целом для ситуации на Ближнем Востоке. Потому что две очень важные державы Россия и Турция согласовали свои позиции, достигли консенсуса по многим вопросам», — пояснил он «Политике сегодня».

Шаповалов подчеркнул, что российско-турецкое патрулирование на севере Сирии стабилизирует ситуацию в стране, способствуя прекращению вооруженных конфликтов. Это важный шаг на пути перехода Сирии к мирной жизни.

Политолог обратил внимание на то, что Россия и Турция имеют различные интересы в Сирии, однако они смогли, несмотря на это, договориться и работать вместе.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГ1 в Сирии. Бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1. На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.