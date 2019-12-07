Телеведущий Попов рассказал, почему Покровский затаил обиду на «деградирующих» русских

Москва, 7 декабря. Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов считает, что лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский «затаил обиду» на русский народ из-за небольшого количества фанатов. Так он прокомментировал недавнее высказывание уехавшего жить в США певца о «деградирующей русской нации».

Телеведущий вспомнил, как в сентябре летел с Покровским одним самолетом из Нью-Йорка. По его словам, из всех пассажиров лайнера лишь один узнал музыканта и попросил сделать с ним селфи.

«Вы бы видели, как он радовался, когда кто-то из представителей «деградирующей русской нации» попросил его сфотографироваться. Один человек на весь огромный Boeing-777. Тогда еще затаил обиду на русских, наверное», — пишет Попов в Telegram.

Ранее Покровский заявил, что на протяжении последних 102 лет, начиная с революции 1917 года, над русским народом ставили тяжелые опыты, что привело к его постепенной деградации. Лидер группы «Ногу свело!» подчеркнул, что сегодняшний день русских убивает алкоголизм и нищета, но нация выживет, потому что, несмотря ни на что, остается сильной.

А до этого эмигрировавший в Канаду российский актер Алексей Серебряков заявил, что главной национальной идеей России являются «сила, наглость и хамство». Сам артист признался, что был вынужден покинуть страну из-за «неблагоприятной социальной ситуации». При этом он выразил надежду на то, что ему не дадут «черную метку» в России за его высказывание и позволят заниматься своим делом.