Эксперты рассказали о главных ошибках эксплуатации авто зимой

Москва, 7 декабря. Пока погода в Центральной России слишком теплая для зимы, однако уже скоро ожидается похолодание, что означает образование гололеда на дорогах. Автомобильные эксперты Игорь Моржаретто и Алексей Хресин поделились своими секретами эксплуатации машины в холодное время года, а также рассказали, чего делать нельзя ни в коем случае.

Так, специалисты утверждают, что не стоит долго прогревать двигатель. По их словам, работа вхолостую наоборот уменьшает срок жизни мотора.

«Двигатель прогревать не то чтобы вредно, главное — сильно не увлекаться. То есть чуть-чуть его прогреть все же надо. Это чистейшая физика: убирается тепловой зазор между деталями. По мере прогрева метал расширяется и зазоры убираются», — объяснил Алексей Хресин.

Однако не нужно забывать о прогреве подвески и трансмиссии, для этого первые пару километров необходимо ехать плавно и аккуратно.

Не стоит крутить стартер, если машина не завелась сразу. В случае, если аккумулятор сел, лучше всего обратиться за помощью к другим автомобилистам.

Эксперты крайне не рекомендуют поливать замерзшее стекло кипятком, из-за перепада температур он может лопнуть. Также машину необходимо хорошо очистить от снега, в том числе разгрести крышу, чтобы снежная масса не сползла на ходу, перекрыв обзор водителю.