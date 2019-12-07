Донбасс сегодня: «правосеки» готовят теракт, ВСУ приказано остановить радикалов

Донбасс, 7 декабря. Донецк под огнем минометов, количество обстрелов растет накануне встречи в Париже. Радикалы готовят диверсию в Донбассе под «нормандский саммит». Штаб ООС сформировал спецгруппу для противодействия националистам. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Чем меньше времени остается до встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, тем чаще и интенсивнее становятся удары по республикам Донбасса со стороны украинских вооруженных формирований. За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов. В Луганской Народной Республике под огнем находились поселки Логвиново и Нижнее Лозовое, в Донецкой Народной Республике обстреляны Горловка, Докучаевск, сама столица ДНР Донецк и с десяток мелких населенных пунктов. Огонь традиционно велся из 82-мм минометов и запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 мм. Активно задействовались штатные орудия бронетранспортеров и боевых машин пехоты, гранатометы и стрелковое оружие.

«Правый сектор»* готовит теракт

Очередную диверсию запланировали силы, пытающиеся сорвать мирный процесс на Украине. Руками националистов «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории России. — Прим. ФАН) на участке Богдановка — Петровское в Донбассе перед встречей лидеров «нормандского формата» готовится теракт против мирных жителей.

Как рассказал представитель управления Народной милиции полковник Эдуард Басурин, подразделения добровольческого украинского корпуса (ДУК) собираются совершить минометный обстрел села Богдановка (район участка разведения со стороны Украины). Минометы для совершения диверсии поступили из других областей Украины и находятся в тайном схроне, расположенном вблизи участка разведения.

Для фиксации якобы незаконных действий Народной милиции ДНР подготовлены съемочные группы украинских телеканалов «1+1», «5-го канала» и ICTV. Планируется обвинить в обстреле ДНР и тем самым вызвать протест общественности по поводу дальнейшего выполнения Минских соглашений. Организаторы провокации также пытаются привлечь население Украины к участию в акции «Нет капитуляции!», которая должна состояться 8 декабря перед зданием офиса президента Украины.

Командование оперативно-тактической группировки «Север» знает о планах «Правого сектора» и с целью недопущения террористического акта дало указание командиру 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ выделить ротную тактическую группу в подчинение 128-й горно-штурмовой бригаде. Колонна техники с группой выдвинулась выполнять поставленные задачи по пресечению незаконных действий ДУК.

В то же время командующий ООС Владимир Кравченко отдал приказ на увеличение боекомплекта к оружию для личного состава, несущего службу в зоне проведения операции. В дополнение к предпринятым мерам усиления на всех станциях железной дороги в зоне ООС работают кинологические команды с заданием не допустить провоз взрывчатки, оружия и патронов.

Комиссия из США выявила 60% износа военной техники ВСУ

Украину посетила инспекционная комиссия из Минобороны США, которая зафиксировала 60% общего износа военной техники в украинской армии, из которых 80% не подлежат ремонту и должны быть утилизированы. Об этом сообщил официальный представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий. Он добавил, что в докладе комиссии из США говорится об очень низком уровне знаний обслуживающего технику персонала. Количество обмундирования и средств бронезащиты военнослужащих остается недостаточным. Только 68% личного состава ВСУ имеют зимнюю форму одежды, и всего лишь 54% обеспечены бронежилетами.

Солдаты ВСУ болеют краснухой

Только за прошедшую неделю небоевые потери в ВСУ составили 267 человек. Наибольшее количество потерь отмечено в 10-й, 92-й и 128-й бригадах ВСУ, сообщил полковник Басурин. Офицер уточнил, что основными причинами потерь среди личного состава украинской армии стали увеличение дорожно-транспортных происшествий, последствия употребления алкоголя, драки между сослуживцами, подрывы на взрывных предметах, а также рост числа инфекционных заболеваний.

Несмотря на то, что командование бригад часто пытается скрыть от руководства и общества причины гибели, ранений и заболеваний своих бойцов, информация все-таки становится достоянием общественности. В распространении данных немаловажную роль играют волонтеры, которые публикуют «невыгодную» правду в соцсетях. Так, недавно стало известно, что в госпиталь ВСУ в Мариуполе поступило большое число солдат, заболевших краснухой. Основная часть инфицированных проходят службу в 10-й бригаде ВСУ. В связи с обнародованием данной информации растут масштабы уклонения от службы в украинской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.