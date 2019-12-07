Турция выведет войска, только когда народ Сирии попросит об этом, заявил Эрдоган

Анкара, 7 декабря. Турция готова вывести свои войска из Сирии, только если ее об этом попросит народ САР. Об этом в субботу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пока сирийский народ не скажет: «Спасибо, вы уже можете уходить», мы не можем покинуть эту страну», — отметил он.

9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

Напомним, что 12 ноября в сирийском городе Камышлы прогремело несколько взрывов. В результате атаки 7 человек погибли, 70 получили ранения. Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин считает, что теракт мог быть организован курдскими боевиками в ответ на турецкую военную операцию, хотя сами курды возложили ответственность на ИГ1.

В начале декабря курдские радикалы совершили налет на позиции союзников Турции у населенного пункта Берад в Алеппо. Несколько протурецких бойцов получили смертельные травмы. Отметим, что жертвами подобных вылазок нередко становятся мирные жители.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего большого расследования, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГ в Сирии. Бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

В первой части расследования говорилось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.