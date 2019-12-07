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ФАН-ТВ
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Фуру охватило пламенем на трассе М-11. ФАН-ТВ

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На участке трассы М-11 в Тверской области загорелась фура. Как сообщает очевидец, который сам работает дальнобойщиком, происшествие случилось в районе обеда. Его коллеги предупреждали по радиосвязи водителя той самой фуры, что из его машины валит дым. В итоге, когда грузовой автомобиль остановился на обочине, пламя охватило сначала кабину, а затем перекинулось на полуприцеп. О состоянии водителя пока ничего неизвестно.

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