Фуру охватило пламенем на трассе М-11. ФАН-ТВ

На участке трассы М-11 в Тверской области загорелась фура. Как сообщает очевидец, который сам работает дальнобойщиком, происшествие случилось в районе обеда. Его коллеги предупреждали по радиосвязи водителя той самой фуры, что из его машины валит дым. В итоге, когда грузовой автомобиль остановился на обочине, пламя охватило сначала кабину, а затем перекинулось на полуприцеп. О состоянии водителя пока ничего неизвестно.