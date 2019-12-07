СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Киев, 7 декабря. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что на закрытом заседании был согласован сценарий реинтеграции Донбасса.

В субботу украинский президент Владимир Зеленский перед «нормандским саммитом» собрал заседание СНБО, которое прошло в закрытом режиме.

«Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент», — сказал Алексей Данилов.

По его словам, в рамках заседания заседания также обсуждался вопрос, касающийся стратегии территориальной обороны, которая должны быть принята до 31 марта 2020 года. Данилов подчеркнул, что еще одной темой на заседании СНБО стало обеспечение кибербезопасности на территории страны.

«Это очень важный момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство», — резюмировал он.

Встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в столице Франции, напоминает Infox.ru. Политолог, директор международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с телеканалом «360» заявил, что никаких прорывов на встрече «нормандской четверки» не будет.

Донецкая и Луганская области в 2014 году отказались признавать установившуюся после государственного переворота на Украине власть и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Украина приняла решение ввести войска на ДНР и ЛНР в рамках так называемой «антитеррористической операции». Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности киевская власть регулярно нарушает.