Что можно дарить на Новый 2020 год Крысы, а какие подарки принесут неприятности

Приближается Новый 2020 год, который пройдет под знаком Белой металлической крысы, начинающей 12-летний цикл китайского (восточного) календаря. Времени до новогодних курантов остается все меньше, так что самое время подумать не только, где вы проведете праздник, во что лучше нарядиться и что поставить на стол, но и о том, какие подарки приготовить родным, друзьям, коллегам.

По традиции многие задаются вопросом: какие подарки дарить на Новый год, чтобы не обидеть животное, под знаком которого он пройдет. Федеральное агентство новостей постарается дать все необходимые разъяснения.

Символичность подарка на Новый год — реальность или традиция?

Вопрос, что дарить на Новый год, не праздный: им задаются каждую зиму миллионы людей, на подарки во всем мире тратятся миллиарды долларов. Рождественские и предновогодние дни — время настоящей вакханалии на рынке потребления. На милой традиции наживаются торговые сети, буквально вынуждая людей раскрывать пошире кошелек.

Поэтому для начала советуем не терять голову и подумать:

— на какую сумму вы готовы раскошелиться; — сколько человек вам нужно одарить; — насколько вы привержены традициям при выборе новогоднего подарка.

На всякий случай напомним: Новый год неизменно наступает в ночь с 31 декабря на 1 января, а год Белой металлической крысы по-настоящему начнется только 25 января 2020 года.

Согласно традиции, чествование символа наступающего года лучше начать заранее — прямо в новогоднюю ночь, поэтому «крысиная» тема при выборе подарка весьма актуальна.

Что можно дарить на Новый 2020 год Крысы

Белая металлическая крыса — знак в восточном гороскопе очень важный. Она умна, предприимчива, умеет заводить полезные знакомства, обладает отличным вкусом, элегантна и изящна. При этом Крыса домовита, хозяйственна, ценит уют, предусмотрительна в тратах, не транжира и не мотовка. В то же время она обладает лидерскими качествами, открыта новому, в меру авантюрна.

Вот из этих параметров и исходим: подарок должен быть от души и при этом не безделушка, которая будет пылиться на полке, захламляя дом того, кому предназначено подношение.

Поэтому подарки должны быть душевными, хотя и не обязательно дорогими. Женщинам можно дарить украшения — драгоценности или хорошую бижутерию. Поскольку стихия Крысы — хозяйки 2020 года — металл, актуальны различные изделия из серебра и золота, а также позолоченные, с имитацией под золото, белого металла. Такие вещицы, в зависимости от стоимости, уместны в качестве подарка и для родственников, и для коллег-женщин.

Красивые украшения в виде запонок, булавок для галстука даже перстней можно дарить и мужчинам, но нужно точно знать, что подарок уместен и продует того, кому предназначен.

К идеальным новогодним подаркам традиционно относятся различные гаджеты или — в более бюджетном варианте — аксессуары к ним. Подарите родителям новый смартфон, коллеге — беспроводные наушники, подруге — «умные» часы и так далее.

В качестве подарка мужчине уместны спортивный инвентарь, наборы для хобби и т. д.

Близкие оценят нематериальные подарки: тур на отдых, абонемент в спортзал или в спа-салон, билеты на модный спектакль и т. д.

Можно ли дарить алкоголь на Новый год Крысы

Вообще-то не советуем: Крыса не только не сторонница заложить за воротник, но, мягко скажем, недолюбливает воду. Так что «огненная вода» любой крепости — подарок отнюдь не идеальный.

Тем не менее, из всякого правила есть исключения. Если вы знаете, что тот, кому предназначено подношение, большой ценитель и знаток определенных напитков или определенного вида какого-либо напитка, ничто не мешает вам порадовать человека в преддверии праздников или во время новогодних каникул. Это же относится ко всяким интересным аутентичным напиткам, привезенным из заграничных поездок.

Помните, сексизм в этом вопросе неуместен: делать такие подарки, зная, что они точно придутся по двору, можно всем, кто достиг 21 года (именно такой возраст считается оптимальной нижней границей для употребления горячительных напитков).

Категорически не рекомендуем дарить или предлагать алкоголь за новогодним столом гражданам моложе этого возраста — Крыса этого точно не одобрит.

Что нельзя дарить на 2020 год Белой металлической крысы

Тут главный принцип — хламу нет! Поэтому — никаких мягких игрушек, в том числе изображающих крыс. Дарить фигурки животного, которое станет символом года, если это не ювелирное изделие, близко к моветону. В крайнем случае — маленькая фигурка крысы может стать дополнением к подарку, но лучше постараться не идти столь банальным путем.

Вообще всякие мелкие ненужные штучки, брелоки и тому подобная ерунда, выбранные вами в качестве подарка, нежелательны, так как негативно отразятся и на вас, как дарителе: весь год Крысы может пройти в мелких хлопотах, а это вам явно не нужно.

Во-вторых, в этот Новый год, выбирая подарок, избегаем проверенного хита — котиков во всех видах. Как ни крути — кошки — природные враги крыс. Это касается и змей. Поэтому в преддверии года Крысы календари с котятами и браслеты в виде змей в качестве подарка — ни в коем случае не подойдут.

Тут есть исключения: если (только и исключительно по предварительной договоренности!) вы намерены кому-то подарить живого котенка, кошку или кота, особенно подобранного или взятого из приюта, тут никакие ограничения не действуют. Наоборот, пушистый друг поможет преодолеть все сложности предстоящего високосного года! Это же относится и к другим животным, но за одним очень важным исключением: живую крысу дарить ни в коем случае нельзя!

Живых декоративных крыс категорически нельзя дарить на Новый 2020 год: это сулит неприятности как дарителю, так и одариваемому.

Мода в таких делах крайне вредит и животным, и их невольным владельцам. Кроме того, если вы привержены символизму в этом деле, поставьте себя на место Крысы как хозяйки 2020 года: понравится ли вам, если вас посадят в клетку? Так что не стоит рисковать — никаких живых крыс в качестве подарка!

Можно ли дарить парфюм на Новый год Крысы

Парфюм в качестве подарка на Новый год Крысы не является идеальным, поэтому дарим его с осторожностью. Помним — Крыса не любит жидкость и чувствительна к резким запахам. Духи или туалетная вода хороши в качестве подарка только, если вы точно знаете, что тот, кому предназначен сюрприз, любит именно этот аромат. Самодеятельность тут неуместна.

Кроме того, никаких шампуней, наборов для ванны и бритья и тому подобных банальностей. Вычерните их сразу их списка возможных подарков — как мы помним, Крыса очень не любит воду и водные процедуры.

Также избегаем дарить вазы, сервизы и другие бьющиеся предметы: Крыса опасается острых осколков.

Кроме того, с осмотрительностью дарим одежду — главное, чтобы она не была тесной и сковывающий движения: Крыса — существо юркое, быстрое, и лишние путы ей ни к чему.

Что сулят астрологи на Новый 2020 год Крысы, читайте в материалах Федерального агентства новостей.