В Госдуме отреагировали на заявление Жириновского о «людях второго сорта»

ФАC 4 декабря вынесла предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков Persil и Ariel — продукция этих иностранных компаний, продающаяся в России, в худшую сторону отличается от той, что реализуется ими же на европейском и американском рынках. Глава ЛДПР Владимир Жириновский не сдержался в выражениях, комментируя этот факт.

«Мы для стран Запада люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», — заявил он.

Капиталисты Запада не просто экономят на нас — они целенаправленно поставляют продукцию ненадлежащего качества на российский рынок, заявил в интервью Федеральному агентству новостей член комитета по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление Владимира Жириновского о «людях второго сорта».

«Еще во время своей работы в США я заметил, что продающиеся там товары намного лучшего качества, чем товары тех же марок в Москве, — сказал депутат. — В основном это касается одежды, продуктов питания и бытовой химии. Не исключаю, что плохие товары поставляются нам в страну намеренно, чтобы навредить российским потребителям».

По словам Морозова, несмотря на обилие контролирующих организаций, многие из них коррумпированы настолько, что их все равно что нет, и в связи с этим правительство должно принять серьезные меры.

«Я, когда иду покупать иностранные арбузы, всегда беру с собой прибор, измеряющий уровень нитратов. И вы знаете, почти всегда зашкаливает. То ли дело наши, астраханские арбузы. Вот почему нельзя продавать только их? Зачем нам арбузы из стран, которые плевать хотели на здоровье россиян? Я уже не говорю про все остальные продукты, там вообще туши свет», — считает собеседник ФАН.

По его словам, часть вины лежит также на российских представительствах иностранных компаний, чьи расположенные на территории нашей страны заводы не обеспечивают равное общемировому уровню качество продуктов всемирно известных марок.

«Не сформировалась еще у нашего бизнеса социальная ответственность, — посетовал депутат. — К собственной стране и собственному народу. Нужно воспитывать это в них, как были в свое время воспитаны европейский и американский бизнес. У себя-то дома они нормальные вещи производят».

Поможет, разумеется, импортозамещение. Парламентарий выразил недоумение, зачем нам возить, в частности, яблоки из Польши, если они в огромном количестве растут в России и даже гниют на складах. Надо привозить только то, что у нас не растет, — манго или, например, бананы.