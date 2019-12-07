США с помощью курдов вынуждают Турцию возобновить «Источник мира» в Сирии, считает эксперт

Москва, 7 декабря. Турция может продолжить операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии из-за активности курдских боевиков, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Операция может продлиться месяц или больше. США понимают, что должны как-то воздействовать на Анкару, а курды – это их рычаг. Это важный аргумент на все турецкие действия, которые предпринимает Эрдоган»,—заявил он в комментарии изданию «Политэксперт».

Васильев добавил, что бандформирования курдов является для Анкары самой настоящей «головной болью», от которой необходимо избавиться. Именно поэтому, по его словам, Турция внимательно следит за приграничными районами.

Отметим, что до сих пор на севере Сирии происходят теракты, ответственность за которые несут курдские бандформирования. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ранее заявил, что свое военное присутствие Турция собирается сохранить вплоть до полного очищения приграничных территорий от террористов. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу, если сейчас Анкара выведет свои войска с территорий Сирии, то террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 и курдские боевики могут продолжить терроризировать мирных сирийцев.

В свою очередь доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВО Дипломатическая академия МИД России и старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Александр Вавилов напомнил о соглашении, которое Россия и Турция подписали 22 октября. Главной целью меморандума было избавление Сирии от терроризма сохранение ее целостности.

«В меморандуме прямо было сказано, что сирийские войска входят на территорию после операции. Здесь и не может возникнуть вопросов», — подчеркнул он.

Напомним, операция «Источник мира» началась 9 октября и была направлена против курдских террористов, орудующих на севере Сирии. Курдские боевики оккупировали восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористами ИГ1. В рамках операции Анкара планировала создать безопасную зону рядом с сирийско-турецкой границей.

Несмотря на отвод курдов из буферной зоны, они продолжают совершать провокации в приграничных районах продолжались. Один из последних терактов произошел в городе Телль-Халаф на севере Хасаки. До этого они подорвали заминированный автомобиль в городе Аль-Баб, жертвами атаки стали 18 мирных жителей. Другой теракт произошел в Камышлы.

Продолжая нападения, курды просто напросто провоцируют Турцию возобновить операцию. Дело в том, что дестабилизация обстановки выгодна им самим и США: вместе они воруют сирийскую нефть. Естественно, делать это в мирной обстановке гораздо сложнее.

Масштабное расследование, посвященное связям Вашингтона и курдов, ранее опубликовало Федеральное агентство новостей. Журналисты ФАН получили новые доказательства связи США с боевиками ИГ. Бывший член террористической группировки рассказал, как американцы поставляли им оружие, средства связи, обучали искусству вести информационные войны.

Помимо этого, стало известно, что с террористами сотрудничает и либеральный журналист «Новой газеты» Денис Коротков. Он связывался с ними для сбора информации, которую потом использовал для своих псевдорасследований, за которые получал гонорары от беглого олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.