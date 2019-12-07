Муж Заворотнюк тратит огромные деньги на ее лечение, пишут СМИ

Москва, 7 декабря. Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, начало улучшаться. Недавно врачи провели операцию и сейчас она проходит реабилитацию. Однако все это стоит огромных средств для ее близких.

Пока врачи не готовы давать прогнозы, но родственники актрисы уверены, что Анастасия пошла на поправку.

Как сообщает kp.ru, муж артистки Петр Чернышев тратит огромные суммы на лечение супруги. В новогодние праздники фигурист сможет хорошо заработать на ледовом спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и оплатить пребывание в реабилитационном центре, а также дорогостоящие препараты.

«Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. В декабре и в январе в общей сумме у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2-5 миллионов. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь ещё их с Настей годовалая дочка, которой тоже нужен уход», — рассказали коллеги Чернышева.

Напомним, сообщения об ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк появились летом 2019 года. По информации прессы, артистка борется с тяжелым недугом. При этом семья актрисы не комментирует слухи о состоянии ее здоровья. Информация о болезни Заворотнюк появилась в прессе на фоне ее исчезновения с публичных мероприятий.