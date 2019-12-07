США оправдывают провокации курдских боевиков для дестабилизации в Сирии

Москва, 7 декабря. Совместное патрулирование военной полиции РФ и турецких Вооруженных сил в Сирии призвано предотвратить новые провокации со стороны курдских террористических формирований, поддерживаемых США. Об этом заявил политолог Иван Аркатов.

В субботу, 7 декабря, стартовал очередной этап российско-турецкого патрулирования на севере Сирии. В Минобороны РФ сообщили, что патрулирование началось в 10.00 в районе сирийско-турецкой границы недалеко от населенного пункта Камышлы. Колонна российской и турецкой военной техники выдвинулась из Дейрун-Ага на восток вдоль границы. В состав патруля вошли восемь единиц военной техники, среди которых БТР-80 и бронеавтомобили «Тигр». Кроме того, мониторинг зоны патрулирования осуществлял беспилотник «Орлан-10» военной полиции РФ.

Политолог, ведущий проекта «Смыслы» Иван Аркатов считает, что совместное патрулирование РФ и Турции поможет предотвратить провокации со стороны курдских бандформирований в Сирии.

«Так или иначе эти патрулирования помогут решить вопрос с курдами, которых поддерживают страны Запада и США, ну или по крайней мере минимизировать тот ущерб, который они пытаются нанести», ― заявил Аркатов в комментарии «Инфореактору».

По словам политолога, патрулирование и снижение террористической угрозы со стороны курдских боевиков должны повлиять на возвращение регионов Сирии к мирному положению, решение вопросов безопасности и помощь местным жителям.

Эксперт не исключил, что за дестабилизацией ситуации в Сирии и провокациями курдских бандформирований стоит Вашингтон. Кроме того, США курируют провокации в информационном пространстве для оправдания своего незаконного присутствия в САР, считает политолог.

«Скорее всего, Штаты будут пытаться это все нарушить при помощи своих провокаторов и группировок, которые находятся в этом регионе, тех же самых террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Не исключаю еще и информационных провокаций со стороны США для того, чтобы создать повод для введения своих частей в регион», ― добавил Аркатов.

Напомним, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ). ФАН выяснил, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев. Кроме того, ФАН удалось побеседовать с водителем нефтевоза, который занимался нелегальной транспортировкой украденной Штатами у народа Сирии нефти в Ирак.

В первой части расследования ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ1. При этом заказчиками материалов Короткова были США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.