Историк Соколов намерен написать книгу во время пребывания в центре психиатрии

Москва, 7 декабря. Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, собирается написать книгу, пока находится в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Об этом в субботу заявил его адвокат Александр Почуев.

«Состояние Олега Соколова удовлетворительное, он лишь просил обеспечить его ручкой и бумагой для написания его труда», — пояснил юрист РИА Новости.

Напомним, что петербургский историк подозревается в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он встречался. По версии следствия, Соколов убил девушку выстрелом в голову после одной из ссор. Ученого поймали с поличным, когда он пытался избавиться от тела. Позже он дал признательные показания. Дело получило громкий общественный резонанс из-за высокого положения историка в университетских кругах и особой жестокости совершения убийства.

На днях подсудимый был направлен из московского СИЗО «Бутырка», где он ожидает суда, в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Согласно предварительным данным, подозреваемый пробудет в центре психиатрии до конца года.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что Соколов не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка». По его словам, на экс-доцента СПбГУ не оказывается никакого давления, его перевод из Петербурга прошел без проблем.