Лукашенко оценил результаты работы по интеграции с Россией

Москва, 7 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках интеграции с Россией к настоящему моменту сделано уже многое.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко указал, что за 20 лет проделана достаточно большая работа.

«За эти 20 лет сделано немало, это известно, немало предстоит и сделать, мы этого не скрываем», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом отметил, что проделанная правительствами двух стран работа по вопросу интеграции была глубокой. Он выразил надежду, что встреча Путина и Лукашенко многое прояснит. По словам Медведева, Российская Федерация и Республика Беларусь согласовали значительную часть дорожных карт по интеграции двух государств.