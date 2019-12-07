СМИ раскрыли детали готовящихся санкций США против «Северного потока – 2»

Вашингтон, 7 декабря. Американские сенаторы внесли положение о санкциях против газопровода «Северный поток ― 2» в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По предварительным данным, Вашингтон может ввести ограничительные меры в отношении компаний, которые занимаются реализацией проекта. Агентство раскрыло детали готовящихся санкций США против «Северного потока – 2». Отмечается, что под санкции могут попасть суда и руководители компаний ― им предлагается запретить въезд в США и заблокировать транзакции с собственностью в США.

Агентство отмечает, что сенаторы разочарованы неспособностью президента США Дональда Трампа помешать строительству «Северного потока ― 2».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить до конца 2020 года, сейчас они идут в соответствии с графиком.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация газопровода «Северный поток ― 2» близка к завершению. Ввод в эксплуатацию позволит удвоить поставки российского газа в Германию, добавил глава государства.