Путин заявил, что РФ и Белоруссия продолжат работу по сближению двух стран

Сочи, 7 декабря. Россия и Белоруссия продолжат работу по сближению друг с другом. Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.



По его словам, народы двух стран должны почувствовать близость в социальной и экономической сферах. Отметим, что центральной темой встречи стало углубление интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. Путин поблагодарил Лукашенко за то, что тот принял приглашение и приехал в Сочи. Он напомнил, что в воскресенье исполняется 20 лет союзному договору.

«Наши коллеги на правительственном уровне провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее Договора о Союзом государстве, поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено», — отметил российский лидер.

Напомним, что накануне в Сочи прошли переговоры между премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и его белорусским коллегой Сергеем Румасом. Глава российского правительства обратил внимание на то, что Москва и Минск смогли довольно быстро подготовили дорожные карты по развитию сотрудничества в рамках Союзного государства.

Союзное государство России и Белоруссии представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства. Государственным секретарем Союзного государства является бывший полпред президента РФ Григорий Рапота, председателем Высшего государственного совета — Александр Лукашенко, а председателем Совета министров — Дмитрий Медведев.