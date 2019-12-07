Казань примет ЧЕ по плаванию в 2021 году

Глазго, 7 декабря. Казань получила право на проведение чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году и чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024 году. Соответствующее решение приняло бюро Европейской лиги плавания (LEN) на заседании в Глазго.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, член бюро Международной федерации плавания Владимир Сальников и член бюро LEN Алексей Власенко презентовали на заседании заявку Казани на проведение чемпионатов.

Они отметили, что город имеет большой опыт в проведении международных спортивных соревнований, в том числе по водным видам спорта. Кроме того, в Казани уже имеется необходимая для соревнований спортивная инфраструктура. Недавно в деревне спортсменов в Казани была проведена реновация, именно там и планируется размещать спортсменов.

«Заверяю вас, это будут лучшие по своему уровню соревнования, которые когда-либо проводила Европейская лига плавания», ― отметил Леонов.

Сальников подчеркнул, что Казань заслуженно стала «вторым домом» для тех, кто связан с водными видами спорта в России. Он напомнил, что в текущем году в Казани прошли первенства Европы по плаванию и прыжкам в воду, а в следующем году во Дворце водных видов спорта пройдет олимпийский отбор в сборную России по плаванию.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по волейболу 2022 года пройдет в 10 городах России. Первенство будут принимать Новосибирск, Калининград, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Казань, Ярославль, Кемерово и Уфа.