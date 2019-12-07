Фанаты «Спартака» подали заявление в СК после слов Запашного

Санкт-Петербург, 7 декабря. Высказывания директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного проверят на предмет нарушения российского законодательства. Об этом Следственный комитет и прокуратуру попросили болельщики московского ФК «Спартак».

Обращение было направлено через интернет-приемную ГСУ СК РФ и прокуратуры по Петербургу. В нем футбольные фанаты просят правоохранителей провести процессуальную проверку и оценить слова Запашного по признакам состава преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Заявление подал известный болельщик «Спартака» Олег «Мосфильмовский» Семенов.

«Так как публикация была в питерском издании, проверка будет производиться по месту совершения деяния. В соцсетях приложил изображения, что эти обращения были приняты», — заявил Семенов в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что отправка заявления с телефона занимает всего пару минут, и это может сделать каждый.

«Со вчерашнего дня люди просят шаблон в почту. Но сколько из них подали, я не знаю. Десятки болельщиков обратились», — добавил Олег.

Возмущение фанатов вызвало высказывание Запашного во время интервью изданию «Спорт день за днем». Дрессировщик заявил, что к болельщикам нужно применять жесткие меры, чтобы ограничить обычных зрителей от негатива во время футбола. В частности, он заявил, что «ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».