Киев хочет законодательно запретить возвращение «Приватбанка» Коломойскому

Киев, 7 декабря. Национальный банк Украины готовит законопроект, который сделает невозможным возвращение национализированного «Приватбанка» олигарху Игорю Коломойскому. Об этом в субботу заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы, и правительство сотрудничает по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений», — пояснил он в интервью украинским СМИ.

Гончарук подчеркнул, что украинские власти не собираются отдавать Коломойскому его банк, поскольку это противоречит «интересам народа Украины» и украинскому законодательству. По его словам, на сегодняшний день у Киева нет никаких оснований возвращать финансовую организацию ее прежним акционерам.

Напомним, что в конце ноября министерство финансов Украины передало правительству 100% акций «Приватбанка». Украинские власти национализировали банк еще при правлении экс-президента Петра Порошенко. Сам политик назвал этот шаг «единственным способом уберечь банк от краха и разрушения всей банковской системы страны». Коломойский же оценил действия Киева как «классическое рейдерство».

В апреле 2019 года суд Киева признал незаконным присвоение предприятия Коломойского государством, удовлетворив иск бизнесмена. Однако Нацбанк Украины обжаловал это решение, и Кассационный хозяйственный суд приостановил процесс выполнения вердикта.