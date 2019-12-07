Россия вошла в двадцатку стран с наиболее устойчивым развитием образования

Москва, 7 декабря. Организация экономического сотрудничества и развития обнародовала результаты исследования качества образования PISA-2018. По его результатам Россия вошла в двадцатку стран с наиболее устойчивым развитием качества образования, заняв 18-е место.

Отмечается, что по читательской грамотности российские школьники заняли 31-е место в мире, по математической – 30-е, по естественнонаучной – 33-е. При этом показатели по первым двум пунктам за последние 18 лет выросли на 20 баллов.

«Исследование PISA показывает глобальные тенденции. И поэтому анализировать результаты нужно по большим, девятилетним циклам: только по ним можно понять, к каким реальным результатам приводят изменения в системе образования. Россия относится к группе успешных стран, где есть позитивная динамика по двум из трех основных направлений: читательской и математической грамотности. В естественнонаучной грамотности у нас ситуация стабильна», — рассказала заведующая Центром оценки качества образования Института стратегии развития образования Галина Ковалева.

Еще лучше общероссийских выглядят результаты московских школьников. По читательской грамотности они заняли третье место, опередив Канаду, Финляндию и Ирландию. По математической и естественнонаучной грамотности москвичи взяли 5 и 6 места соответственно.

Исследование проводилось 79 странах, среди 600 тысяч 15-летних школьников. Оно проводится раз в три года и показывает динамику развития образования в разных странах.