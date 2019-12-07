Эксперт назвал причины неэффективности железной дороги в обход России

Москва, 7 декабря. Транзитный потенциал прибалтийских стран в будущем будет сведен к минимуму из-за антироссийских санкций. При этом железную дорогу в обход РФ ждет не менее трагическая судьба, уверен политолог Александр Носович.

Решение правительства РФ перевести российские грузы из портов Латвии в отечественные гавани грозит прибалтам серьезными потерями. Эксперт отметил, что с уходом российских грузов Латвия возложила надежды на транзит из Белоруссии и Казахстана, однако в результате дальнейшего развития евразийской интеграции европейские транзитеры лишатся и этого дохода.

Носович отметил, что в подобной ситуации проект узкоколейной железной дороги Rail Baltica из Финляндии в континентальную Европу в обход России не внушает надежд. Политолог подчеркнул, что исторически транзит в прибалтийских странах осуществлялся горизонтально.

«С севера на юг – из Скандинавии в Центральную Европу – нет ни грузов, ни людей, что предопределяет трагическую судьбу железной дороги Rail Baltica и транзитной отрасли», — заявил Носович в комментарии Sputnik Литва.

Ранее сообщалось, что проекту Rail Baltica грозят новые трудности. По прогнозам, зимы в ближайшие годы будут без сильных снегопадов и низких температур, а летние периоды могут оказаться очень жаркими, возможно, иногда воздух будет прогреваться до +40 градусов и выше.

Таким образом, проект нуждается в переориентации на «экологические рельсы». Это означает, что магистраль потребует дополнительные инвестиции, и это приведет и без того весьма спорный проект к окончательному краху.