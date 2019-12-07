Зеленский созвал закрытое заседание СНБО перед «нормандским саммитом»

Киев, 7 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский созвал закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) перед «нормандским саммитом». Соответствующую информацию передает пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Накануне саммита в нормандской формате президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны», — указывается в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что на встрече присутствуют все члены СНБО, она проходит в закрытом режиме в офисе президента.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет «блюдом для больших боссов» на встрече в «нормандском формате». По его словам, украинская сторона проведет переговоры на равных с другими участниками. Как заметил украинский президент, если стороны смогут сделать «важные шаги навстречу друг другу», то тогда можно будет говорить об этом законе.

Встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже, напоминает «Ридус». Ранее в пресс-службе областного отделения Нацполиции Украины проинформировали, что несколько десятков тысяч человек собираются митинговать в центре Киева 8 и 9 декабря в связи с саммитом «нормандской четверки». По данным ведомства, в общей сложности было получено пять сообщений от граждан и организаций, которые планируют провести акции.