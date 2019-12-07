НАТО всерьез опасается гиперзвуковых «Кинжалов», которые есть в арсенале Шойгу

НАТО вынуждена признать, что российские Вооруженные силы, которые возглавляет министр обороны Сергей Шойгу, по многим параметрам превосходят по силе и оснащенности страны Альянса. Военные аналитики из Польши (которая вступила в НАТО в 1999 году), в частности, чрезвычайно высоко оценили уникальные возможности российского гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Этими комплексами оснащены в том числе многоцелевые российские истребители МиГ-31.

Российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал» является серьезной угрозой для НАТО, признает польское издание Defence24. Эксперты НАТО считают, что наиболее опасными для противника являются пуски российских гиперзвуковых ракет с самолетов, поскольку это увеличивает дальность использования гиперзвукового комплекса. В публикации говорится, что радиус возможного поражения российскими «Кинжалами» охватывает не только Польшу, но и значительную часть военных объектов США в Западной Европе.

Использование таких ракет в сочетании с другими средствами увеличивает шансы взломать практически любую противовоздушную оборону, признают авторы публикации.

Комментируя это признание, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин отметил, что НАТО не зря всерьез опасается гиперзвуковых «Кинжалов», которые есть в арсенале российского военного ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу.

«Российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал» — это современный вид вооружения, его ракеты в состоянии наносить удары как по стационарным объектам, так и по другим целям, — напомнил политик в комментарии Федеральному агентству новостей. — Отмечу, европейским странам нечего опасаться этого новейшего российского оружия, если они не будут размещать на своей территории военные базы США и НАТО. Руководители европейских стран — членов НАТО фактически сами превращают свое население в заложников, размещая у себя американские базы. Странам, которые этого не делают, никакой «Кинжал» не опасен».

Наше новейшее оружие предназначено исключительно для обороны и для защиты национальных интересов России, напомнил зампред профильного комитета ГД.

«Предупреждаю всех, кто вынашивает агрессивные планы в отношении нашей страны: «Кинжал» разрежет любую оборону, как масло, и никакая система ПВО тут не спасет», — резюмировал Юрий Швыткин.

Ранее США, озаботившись угрозой, исходящей от новейших российских вооружений, представили концепт перехватчика для российских комплексов «Кинжал». Однако в Совете Федерации отметили, что от концепта до полноценного средства ПВО еще ох как далеко, а «Кинжал» существует уже сейчас и состоит на вооружении ВКС РФ.

«Гиперзвуковой «Кинжал» не просто существует, такие комплексы уже более двух лет находятся на боевом дежурстве, — отметил в комментарии ФАН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. — Мы никого не собираемся пугать, ни на кого не собираемся нападать первыми, но всегда готовы защититься от любых угроз».

В феврале 2019 года истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», совершили более 380 полетов в рамках патрулирования Черного и Каспийского морей, об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

А в сентябре 2019-го оснащенные комплексами «Кинжал» корабли арктической группировки Северного флота отразили воздушные атаки условного противника. Видеоролик, на котором были запечатлены стрельбы гиперзвуковыми ракетами в акватории Баренцева моря, опубликовало российское военное ведомство.

Президент России Владимир Путин впервые представил гиперзвуковую ракету «Кинжал» широкой публике вместе с другими новейшими разработками в области вооружений в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. На вооружении в Воздушно-космических силах РФ ракетные комплексы «Кинжал» состоят с 2017 года. Гиперзвуковая ракета, которой оснащен комплекс, способна развивать скорость в 10 Махов и гарантированно преодолевать все ныне существующие системы ПВО, доставляя ядерные и неядерные боезаряды на расстояние до 2 тысяч километров.