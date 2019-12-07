Лидера ОПГ могут арестовать по делу об убийстве главы центра «Э» МВД по Ингушетии

Москва, 7 декабря. Следственные органы просят Басманный суд Москвы арестовать главаря организованной преступной группы Хасана Полонкоева в связи с убийством начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом в субботу заявила официальный представитель суда Ирина Морозова.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Хасану Полонкоеву», — пояснила она РИА Новости.

Следствие также ходатайствует об аресте родственника Полонкоева — Аслана. Оба обвиняются по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

Напомним, что 12 января неизвестные напали на Эльджаркиева, а 2 ноября полицейский был убит четырьмя выстрелами в голову. Жертвой также стал родной брат начальника ингушского центра «Э». Убийство произошло на улице Академика Анохина в Москве.

Накануне правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность преступной группировки Полонкоева, члены которой, как полагают следователи, причастны к преступлению. В ходе спецоперации, которую сотрудники МВД, СК РФ, ФСБ и Росгвардии провели в Москве и Ингушетии, был задержан сам Полонкоев, а также пятеро других подозреваемых. В настоящее Следственный комитет России продолжает розыск людей, которые могут быть причастны к совершению убийства.